США провоцируют Россию на войну на Донбассе

В последние дни западные СМИ все чаще говорят о готовящемся вторжении России на Украину.

На дворе пятница, все готовятся к выходным, но американские газеты вновь заставляют нас понервничать. На прошлой неделе издание Politico уже предупреждало, что Россия собрала войска на украинской границе. А сегодня уже Bloomberg пишет, что якобы чиновники США предупредили европейцев о готовящемся возможном нападении РФ на Украину. Официальный представитель Белого дома заявил накануне, что США проводят консультации с союзниками по поводу наращивания сил, так как считают Украину своим партнером и осуждают любые агрессивные действия России.

По данным украинского Минобороны, у Донбасса Россия якобы собрала до 90 тыс военных. Последний раз такое скопление было в мае-июне. Тогда Украина и западные спецслужбы тоже предупреждали о возможном нападении России. При этом военная активность со стороны Украины и самого НАТО западными экспертами и политиками считается само собой разумеющейся. В Черном море находятся уже три военных корабля США: эсминец с управляемыми ракетами Porter, штабной корабль Mount Whitney и танкер John Lenthall. Над акваторией Черного моря в 100 км от границ России пролетели два стратегических бомбардировщика B-1 Lancer. Помимо этого российские радары зафиксировали полеты четырех самолетов-разведчиков U-2. Еще раньше у морской границы России пролетал самолет боевого управления и целеуказания Boeing E-8 Joint STARS, стартовавший с авиабазы "Рамштайн" в Германии.

Теперь вопрос на засыпку. Зачем натовские корабли и самолеты машут шашками перед носом у России? Вариантов несколько: а) это попытка защитить Украину в случае атаки России, б) демонстрация силы, в) провокация военной активности со стороны России. Первый вариант – защита Украины – выглядит на словах логичным, ведь США на разных уровнях говорят о приверженности территориальной целостности Украины и ее решительной поддержке. Но здесь возникает другой вопрос – зачем России нападать на Украину? Если рассуждать даже в рамках циничной логики Запада, Москва свои задачи выполнила: Крым присоединила, флот там сохранила, а Донбасс стал тормозом вступлению Киева в НАТО и ЕС. Все! Больше ничего уже не надо, Украина уже никуда не денется. Даже если вступит в НАТО, то потеряет Донбасс. А Киеву и тем более Вашингтону это не нужно.

Если Россия начнет боевые действия – только непонятно зачем – она получит новую порцию санкций и осуждения всего мира. Президент РФ Владимир Путин никогда на это не пойдет. Его цель – не допустить силового решения вопроса Донбасса со стороны Киева, а не атака на Украину. Вариант "Б" – демонстрация силы – тоже вполне обоснован. США это делают всегда и везде. Тем более официально Россия и Китай остаются главными соперниками Штатов. Поэтому в Балтийском, Черном и Южно-Китайском морях постоянно идут учения НАТО и американкой армии.

Что касается третьего варианта – провокация России, такой вариант исключать тоже не нужно. Понятно, что ни глава Белого Дома Джозеф Байден, ни кто либо другой крупной войны не хочет. Ведь все это чревато атомной войной, которую Байден на встрече с Путиным уже осудил. Но через обострение ситуации на Донбассе американцы вполне могут втянуть Россию в новый конфликт. Вы спросите, причем тут военный флот? Все элементарно: американцы просто внушают Украине, что "мы крепко стоим за вами, идите и верните Донбасс". Понятно, что Путин молча в стороне стоять не будет и отправит войска, чтобы остановить украинскую армию. И тут завяжется уже официальная война между Украиной и Россией, где первая проиграет по понятным причинам. США, пользуясь моментом, выставят Россию мировым злом и соберут мировую коалицию, чтобы задушить российскую экономику.

Если Вы считаете, что провокационный сценарий несерьезен, прочитайте официальный комментарий Минобороны России, где говорится, что страны НАТО изучают театры военных действий на случай силового решения вопроса Донбасса со стороны Киева. В этой ситуации России нужно не только готовить свою армию, что и так делается, но и активизироваться на дипломатическом уровне. Не помешало бы с трибуны СБ ООН или на экстренном саммите руководителей великих держав вновь напомнить фразу Путина о "красных линиях", которую он произносил в послании Федеральному Собранию. Будем надеяться, что на этот раз Байден снова даст по тормозам и по рукам Владимиру Зеленскому, и на Донбассе не будет серьезной эскалации.