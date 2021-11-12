Гарибашвили заявил о недопустимости вмешательства Саакашвили и граждан Украины во внутренние дела Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что вмешательство украинских граждан во внутренние дела республики недопустимо. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского кабинета министров.

"Во время телефонного разговора глава правительства Грузии оценил незаконные действия Михаила Саакашвили как провокацию, деструктивные шаги, несущие угрозу стабильности страны, и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо", - сказано в заявлении.

В ходе беседы Зеленский попросил, чтобы была рассмотрена возможность допуска украинских врачей для проверки состояния здоровья Михаила Саакашвили. На это премьер ответил, что за здоровьем экс-главы государства следят профессиональные и высококвалифицированные грузинские врачи.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.