Фармацевтический рынок Грузии ждут перемены

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании экономического совета заявил, что пора вмешаться в ситуацию с ценами на лекарства в стране.

"Этот процесс развивался годами и требует надлежащего вмешательства с нашей стороны. Реально мы должны сделать так, как в европейских странах. Мы не выдумываем ничего нового, этот вопрос должен быть отрегулирован, потому что он беспокоит наше население. Цены на медикаменты очень повышены, и мы обязаны отреагировать на это, при том своевременно", – сказал премьер.

Он призвал правительство обсудить ситуацию и начать "реагирование и действие".

Согласно промежуточному отчету мониторинга фармацевтического рынка Грузии, на фармрынке страны необходимо усилить конкуренцию. Также рекомендуется внедрить систему электронных рецептов и ввести госрегулирование цен на лекарства.