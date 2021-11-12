Макгрегор: я разорвал бы Петра Яна

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор прокомментировал рейтинг лучших ударников UFC. В пятерку сильнейших боксеров вошли Петр Ян, Макс Холлоуэй, Конор Макгрегор, Жозе Альдо и Нейт Диаз.

"Я перебоксировал троих из этого списка. В UFC нет никого, кто был бы даже близко к уровню моего бокса. Даже Дастин смог сюда попасть только после того, как я сломал ногу", - написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Конора, ему нравится, как ведет поединки Петр Ян, однако он одолел бы его. "Я всех разобрал, если мы говорим о боксе. Ян тоже хорош, мне нравится его стиль, но его я бы тоже разорвал", - цитирует бойца Чемпионат.com.

Напомним, свой последний на данный момент бой Конор Макгрегор провел в ночь с 10 на 11 июля 2021 года на турнире UFC 264. Соперником ирландца был временный чемпион в легкой весовой категории Дастин Порье. Победу в поединке в первом же раунде одержал Порье.