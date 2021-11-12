В Казахстан привезли вакцину Pfizer

Первая партия вакцины от коронавируса Pfizer доставлена в пятницу в Нур-Султан.

Вакцину развезут по прививочным пунктам медорганизаций и медпунктам школ в специальных термоконтейнерах.

"Завезли 35 100 доз. Многие горожане ожидали поступления Pfizer, но хотелось бы сразу отметить, что вакцинировать ею всех желающих не представляется возможным - только подлежащий контингент", - сказала заместитель руководителя управления здравоохранения Алия Рустемова.

Pfizer будут использовать в Казахстане для иммунизации детей 12-17 лет,

беременных женщин от 16 до 37 недель, кормящих матерей.