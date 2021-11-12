В России выявили 40,1 тыс новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 40,1 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 40 123 тыс в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 466 (8,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 5 183, в Московской области – 2 726, в Петербурге – 3 421. В Крыму новых случаев 828, в Ставропольском крае - 508, в Краснодарском крае - 350, в Дагестане - 165, в Кабардино-Балкарии - 137, в Чечне - 114, в Северной Осетии - 105, в Карачаево-Черкесии - 90, в Адыгее - 82, в Ингушетии - 80.

Суточный прирост составил 0,45%, общее число инфицированных в России достигло 8 992 595 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 33 645 человек, за весь период - 7 720 962 человек.

Умерли за сутки 1 235 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 252 926 человек.