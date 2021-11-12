В МИД Китая рассчитывают на успешные переговоры между Си Цзиньпином и Байденом

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Ваньбинь заявил, что китайское руководство надеется на успешную организацию и проведение переговоров в онлайн-формате между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

"Лидеры двух стран выражают обоюдную готовность поддерживать друг с другом регулярные контакты. На текущем этапе стороны поддерживают тесные контакты по поводу проведения встречи Си Цзиньпина и Байдена", - цитирует его ТАСС.

Вэньбинь напомнил, что в этом году лидеры двух стран уже два раза общались по телефону. Официальный представитель внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, что Пекин и Вашингтон приложат усилия и окажут содействие успешному проведению соответствующих переговоров.

Ранее сообщалось, что вечером 15 ноября президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин проведут встречу в онлайн-формате.