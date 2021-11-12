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В Крыму снова выявлена рекордная заболеваемость коронавирусом

В Крыму снова выявлена рекордная заболеваемость коронавирусом

Крым в очередной раз обновил антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки.

"За 11 ноября зарегистрировано 828 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 823 человека", - сообщает минздрав республики.

Заболеваемость в Крыму растет со 2 октября, рекорды обновляются ежедневно. Общее число инфицированных в регионе уже превышает 106 тыс человек, выздоровели 93,8 тыс, умерли 3 216 пациентов.

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