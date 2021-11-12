Главная » Новости
Азербайджан Иран

"Белавиа" не будет обслуживать жителей Ирака, Йемена и Сирии

&quot;Белавиа&quot; не будет обслуживать жителей Ирака, Йемена и Сирии

Белорусская авиакомпания "Белавиа" не будет принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Вниманию граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции. В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что попадающие под запрет пассажиры "Белавиа" имеют право вернуть приобретенные ранее авиабилеты.

Напомним, что власти Польши призвали расширить санкции против Минска из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе и пообещали добиваться запрета на полеты над странами ЕС для авиакомпаний, доставлявших мигрантов в Беларусь. Варшаву поддержала Германия, пообещав "наказывать всех тех, кто участвует в целенаправленном незаконном ввозе мигрантов".

 

725 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!