"Белавиа" не будет обслуживать жителей Ирака, Йемена и Сирии

Белорусская авиакомпания "Белавиа" не будет принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Вниманию граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции. В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что попадающие под запрет пассажиры "Белавиа" имеют право вернуть приобретенные ранее авиабилеты.

Напомним, что власти Польши призвали расширить санкции против Минска из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе и пообещали добиваться запрета на полеты над странами ЕС для авиакомпаний, доставлявших мигрантов в Беларусь. Варшаву поддержала Германия, пообещав "наказывать всех тех, кто участвует в целенаправленном незаконном ввозе мигрантов".