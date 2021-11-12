Зурабишвили назвала главную победу Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в ходе своего выступления на Парижском форуме мира по теме "Поддержание международного сотрудничества во имя мирного будущего", что сохранение европейской ориентации является главной победой Грузии.

"На сегодняшний день Европа уделяет приоритетное внимание диалогу, и зачастую это диалог слабых с сильными. Нам нужно точно знать, чего мы хотим от этого диалога, нам нужно перейти от диалога к реальным переговорам с учетом красных линий, интересов сильных и слабых сторон", - цитирует главу государства "Грузия Online".

Она отметила, что в этих сложных, но равноправных и справедливых переговорах Грузия находится с Европой. "Никогда без Европы", - добавила Зурабишвили.