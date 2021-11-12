Минсельзоз ищет способ снизить цену "борщевого набора"

Минсельхоз предлагает увеличить площади под выращивание овощей "борщевого набора" для стабилизации цен на них, пишут "Известия".

К 2025 году планируется увеличить посевные площади этих овощей на 14%, до 108,3 га. Кроме того, в ближайшие годы будут построены новые овощехранилища.

Минувшим летом овощи из "борщевого набора" подорожали сильнее прочих базовых продуктов. Причинами роста цен на овощи стали их нехватка и недостаток хранилищ.

"При сборах 5,5 млн т овощей, объем хранилищ у нас на 1,6 млн т. Часть овощей продается в сезон, когда хранилища не нужны, часть идет на переработку, но все же значительная часть поступает в хранилища. По нашим оценкам, их дефицит оценивается в 1 млн т овощей", - рассказал исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Государство готово компенсировать компаниям до 20% затрат на создание и модернизацию хранилищ овощей.