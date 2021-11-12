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Сотрудники транспорта Москвы привиты на 90%

Сотрудники транспорта Москвы привиты на 90%

Девяносто процентов сотрудников транспортного комплекса Москвы вакцинацинировались от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Далее он обратил внимание на то, что в транспорте Москвы максимально серьезно относятся к соблюдению антиковидных требований: на станциях метро проводят санитарную обработку 10 раз в сутки, в вагонах – не менее двух раз.

Кроме того, ночью дезинфицируют тоннели, а станции обрабатываются тепловыми распылителями.

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