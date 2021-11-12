Британцы призвали прекратить дразнить Россию

Обозреватели британской газеты Daily Mail прокомментировали ситуацию с самолетом-разведчиком RC-135 у берегов Крыма, который попытался приблизиться к российской границе, но для его контроля в воздух был поднят Су-30.

Многие комментаторы призвали Британию прекратить провокации по отношению к России. По их мнению, она лезет не в свое дело.

"Россия нам не враг. Без них союзники проиграли бы Вторую мировую войну. Я не могу понять, почему британские политики не могут заниматься своими делами и не лезть в чужие", — заявил Sunils2013.

Пользователь actinium123 вовсе сравнил Великобританию с "мухой, вызывающей зуд в носу русского медведя". По его словам, это "единственное, чем мы сегодня можем навредить России".

"Путин хочет войны, давайте ему ее устроим! У нас есть несколько самолетов, пара лодок и полдюжины храбрых солдат. Конечно, мы бы победили…" — с иронией ответил PJBL.

"Как же это жалко. Посмотрите, что произойдет, если Россия запустит самолет-шпион к побережью Британии. Правительство здесь будет кричать и посылать военные самолеты. Крым не имеет к нам никакого отношения, прекращайте дразнить Россию!" — подытожили обозреватели.

Ранее министерство обороны РФ отметила высокую военную активность Штатов и их союзников в Черном море.