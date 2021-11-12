Главная » Новости
Азербайджан Иран

В Стамбуле стартует VIII саммит Тюркского совета

В Стамбуле стартует VIII саммит Тюркского совета

В Стамбуле 12 ноября состоится VIII Саммит глав государств Тюркского совета.

Для участия в саммите в Стамбул накануне прибыли президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также участие в мероприятии примут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев. Впервые в саммите будет участвовать президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Саммит в Стамбуле принимает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председательство в Тюркском совете будет передано от Азербайджана Турции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Стамбул накануне вечером. Самолет с азербайджанским лидером на борту приземлился в аэропорту Ататюрк. В рамках саммита запланирован ряд встреч на высшем уровне. В пятницу Ильхам Алиев уже провел встречу со своим коллегой Садыром Жапаровым.

Саммит в Стамбуле посвящен теме "Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху". Лидеры государств Тюркского совета обсудят вопросы, касающиеся среднесрочных и долгосрочных перспектив организации, обменяются мнениями о текущих региональных и международных политических и экономических событиях.

Лидеры стран примут ряд резолюций, подпишут Стамбульскую декларацию, которая будет являться итоговым документом VIII Саммита Тюркского совета.

Встреча Тюркского совета придаст новый импульс и станет важным поворотным моментом в сотрудничестве стан. Ожидается, что их интеграция выйдет на новый более тесный уровень.

В ходе саммита будут обсуждаться перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.

Статус наблюдателя на саммите получил Туркменистан. "Вступление Туркменистана в организацию завершит формирование нашей семьи. Добро пожаловать, Туркменистан", - сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем выступлении на заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета в Стамбуле.

Также глава МИД Турции сообщил, что планируется изменить название Совета сотрудничества тюркоязычных стран, он будет называться Организация тюркоязычных государств.

1710 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!