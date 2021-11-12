В Стамбуле стартует VIII саммит Тюркского совета

В Стамбуле 12 ноября состоится VIII Саммит глав государств Тюркского совета.

Для участия в саммите в Стамбул накануне прибыли президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также участие в мероприятии примут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев. Впервые в саммите будет участвовать президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Саммит в Стамбуле принимает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председательство в Тюркском совете будет передано от Азербайджана Турции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Стамбул накануне вечером. Самолет с азербайджанским лидером на борту приземлился в аэропорту Ататюрк. В рамках саммита запланирован ряд встреч на высшем уровне. В пятницу Ильхам Алиев уже провел встречу со своим коллегой Садыром Жапаровым.

Саммит в Стамбуле посвящен теме "Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху". Лидеры государств Тюркского совета обсудят вопросы, касающиеся среднесрочных и долгосрочных перспектив организации, обменяются мнениями о текущих региональных и международных политических и экономических событиях.

Лидеры стран примут ряд резолюций, подпишут Стамбульскую декларацию, которая будет являться итоговым документом VIII Саммита Тюркского совета.

Встреча Тюркского совета придаст новый импульс и станет важным поворотным моментом в сотрудничестве стан. Ожидается, что их интеграция выйдет на новый более тесный уровень.

В ходе саммита будут обсуждаться перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.

Статус наблюдателя на саммите получил Туркменистан. "Вступление Туркменистана в организацию завершит формирование нашей семьи. Добро пожаловать, Туркменистан", - сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем выступлении на заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета в Стамбуле.

Также глава МИД Турции сообщил, что планируется изменить название Совета сотрудничества тюркоязычных стран, он будет называться Организация тюркоязычных государств.