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Брата Хабиба Нурмагомедова отправят обратно в Дагестан

Брата Хабиба Нурмагомедова отправят обратно в Дагестан

Российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова и его товарища отвезут обратно в Дагестан для разбирательств по делу о наезде на сотрудника полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В ближайшее время Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова намерены доставить в Каспийск для разбирательств по уголовному делу, возбужденному после наезда на полицейского", - сказал он.

В настоящее время Усман и его друг находятся в одном из московских изоляторов .

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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