Казахстанцам напомнили о декабрьских праздниках

Жители Казахстана в декабре отдохнут 11 дней, к субботам и воскресеньям добавятся три праздничных дня.

День Первого Президента приходится на среду, 1 декабря, а День Независимости будет отмечаться 16 и 17 декабря, вместе с последующими выходными казахстанцы отдохнут четыре дня подряд - с 16 по 19 декабря.

Последний день года - 31 декабря приходится на пятницу, это будет рабочий день в Казахстане.

Всего казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе в этом году отдыхают 120 дней.