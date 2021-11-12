В Каспийске появится улица Героя России Казанцева

Организация "Офицеры России" предложила назвать одну из улиц в дагестанском Каспийске именем Героя России Виктора Казанцева, информирует пресс-служба организации

"Во время визита делегации Общероссийской организации "Офицеры России" в Республику Дагестан, руководство организации выступило с инициативой присвоить одной из улиц города Каспийска имя Героя России генерала армии Виктора Казанцева", - приводит сообщения РИА Новости.

В сообщении говорится также, что на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым глава "Офицеров России" Сергей Липовой напомнил, что Казанцев прошел путь от воспитанника до командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.