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Спортзал превратится госпиталь для больных коронавирусом в Ставрополе

Спортзал превратится госпиталь для больных коронавирусом в Ставрополе

В Ставрополе продолжается работа по расширению коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

Так, в Краевом лечебно-реабилитационном центре начнут работу еще сто коек для оказания медицинской помощи пациентам со средне-тяжелым и тяжелым течением заболевания.

Кроме того, под ковидный госпиталь переоборудуют спортивный зал учреждения.

В помещении уже проведены к каждой койке точки доступа к кислороду, установлен дополнительный газификатор.

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