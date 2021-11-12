Спортзал превратится госпиталь для больных коронавирусом в Ставрополе
В Ставрополе продолжается работа по расширению коечного фонда для пациентов с коронавирусом.
Так, в Краевом лечебно-реабилитационном центре начнут работу еще сто коек для оказания медицинской помощи пациентам со средне-тяжелым и тяжелым течением заболевания.
Кроме того, под ковидный госпиталь переоборудуют спортивный зал учреждения.
В помещении уже проведены к каждой койке точки доступа к кислороду, установлен дополнительный газификатор.