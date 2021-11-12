Перцовый баллончик отпустил школьников Кореновска на мини-каникулы

В школе № 19 города Кореновска ученики распылили баллончик с перцовым газом, в результате у детей начали слезиться глаза и начался кашель. Часть школьников после случившегося отправили домой.

"Нам пришлось обратиться к врачу, пошла аллергическая реакция из-за этого перцового распыления", - приводит слова одного из родителей пострадавших "КП Северный Кавказ".

Уточнятся, что это не первый случай - дети уже приходили в школу с перцовыми баллончиками.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю отметили, что сообщения в полицию не поступали.