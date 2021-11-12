Предпринимателей Ставрополья поддержали миллиардом

План поддержки предпринимателей во время пандемии был разработан в Ставропольском крае, в соответствии с которым представители малого и среднего бизнеса

могут рассчитывать на льготное кредитования и субсидирование от государства.

Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, сейчас необходимо вернуться к прошлогоднему опыту и принять план помощи предпринимателям в случае усиления "коронавирусных" ограничений. "Это позволит минимизировать риски для экономики и даст бизнесу сигнал о том, что государство ему поможет", - выразил мнение он.

Уточняется, что выплаты начнутся с 15 ноября этого года.