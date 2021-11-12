В Грузии выявили еще 4 445 случаев коронавируса

В Грузии за сутки коронавирус подтвердился у 4 445 человек.

Общее число инфицированных в стране, по данным официального сайта StopCov, достигло 775 826 человек.

За сутки вылечились 3 508 человек, с начала пандемии - 708 820. Умерли за сутки 77 пациентов, за все время - 10 816.

В Грузии за сутки провели 50 782 теста, доля инфицированных из числа протестированных составила 8,75%, за последние 14 дней - 10,02%.

В карантине находятся 55 человек, в стационарах наблюдаются 6 856, в ковид-гостиницах остаются 1 324.