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Усмана Нурмагомедова доставили в изолятор в Москве

Усмана Нурмагомедова доставили в изолятор в Москве

Российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова доставили в один из московских изоляторов временного содержания.

"Доставлен в один из московских ИВС, будет находиться там до суда, его спутник тоже", — цитирует РИА Новости источника в силовых структурах.

Напомним, что двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова и его товарища подозревают в наезде на автомобиле на полицейского в Каспийске. Оба были задержаны в аэропорту Шереметьево в Москве, им грозит до пяти лет лишения свободы по части 1 статьи 318 УК РФ.

 

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