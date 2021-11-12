В Центре Гамалеи предположили, когда ЕС одобрит "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет одобрена Европейским медицинским агентством (ЕМА) после одобрения вакцины Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), рассказал научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Если ВОЗ до конца этого года одобрит "Спутник V", то вскоре отреагирует и европейский регулятор - ЕМА", - сказал он, пишет газета "Известия".

Ученый полагает, что задержки с одобрением вакцины могут быть связаны с различными стандартами в производстве. В настоящее время вакцины производят по "надлежащей производственной практике" (GMP, Good Manufacturing Practice), представители ВОЗ следят, чтобы эти стандарты соблюдались на производстве "Спутника", добавил Альтштейн.

Он выразил уверенность, что постепенно производство российской вакцины будет соответствовать требованиям ВОЗ.