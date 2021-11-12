Пять поселков Грозного переименуют в честь героев Чечни

Пять поселков Грозного планируется переименовать в честь героев Чечни. Об этом в частности, говорилось на заседании, проведенном председателем республиканского парламента Магомедом Даудовым.

Так, было предложено переименовать поселок Калинина в поселок Маас, поселок Катаяма в поселок имени Даши Акаева, городок Маяковского в поселок имени Абузара Айдамирова, поселок Войково в поселок имени Шоипа-Муллы, поселок Кирова в поселок Дагуна Омаева.

По словам Даудова, цель работы – возрождение исторического и культурного наследия, сохранения исторической памяти чеченского народа.