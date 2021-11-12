Казахстан на полгода запретит вывоз бензина и дизтоплива

В Казахстане с 21 ноября вводится запрет на вывоз из страны бензина и дизельного топлива.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826), за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", - говорится в совместном приказе министра энергетики республики, председателя КНБ, министра финансов и главы МВД Казахстана.