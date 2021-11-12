Ярмарка выходного дня приглашает жителей Ставрополя

Администрация Ставрополя сообщила о проведении 13 ноября на улице Васильева, 35/1 ярмарки выходного дня. Она будет доступна для жителей города с 8:00 до 16:00.

На ярмарке будут представлены мед, молочные продукты, мясные и рыбные деликатесы, бакалею и выпечку. Граждане смогут приобрести сезонную продукцию местного производства без наценки супермаркетов.

Помимо этого, в городе продолжается ежедневная ярмарка местных сельхозпроизводителей, которая проходит на улице Объездной, 12 с 10:00 до 16:00.