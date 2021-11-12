Нурмагомедов обратился к Гэтжи

Непобежденный экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к бойцу Джастину Гэтжи и завил, что он не заслуживает титульного поединка в легком весе.

"Джастин, в последних восьми боях тебя нокаутировали трижды. У тебя была возможность стать чемпионом, но ты уснул. У Ислама серия из девяти побед кряду, три из которых – в 2021 году, и все они досрочные", - сказал он, отметив что "Ислам заслуживает титульник, а не ты".

30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Махачев одержал победу болевым приемомнад соперником из Новой Зеландии Дэном Хукером.