В Минтруд поступило предложение сократить рабочий день на время зимы в России

Сократить рабочий день на час в осенне-зимний период предлагает депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает RT.

"Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час", - говорится в предложении направленном главе Минтруда Антону Котякову.

По мнению депутата, российский климат в зимний сезон не способствует продуктивности. На трудоспособности негативно сказываются холод, короткий световой день, осадки, страдают здоровье и эмоциональное состояние граждан, все это не позволяет трудиться в полную силу.

Также Милонов уверен, в рабочий день россиян нужно включить время, потраченное на дорогу из дома. "Наши сограждане по факту не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы", - указал он в письме.