Симферополь привился на 80%

Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил о том, что более 80% жителей Симферополя привиты от коронавируса.

"Лидирует по вакцинации от новой коронавирусной инфекции город Симферополь, на сегодняшний день привито 80,4% жителей", - сказал он.

Уточняется, что всего на территории РК прививку от Covid-19 сделали 750 тыс человек.

Для достижения оптимального уровня коллективной иммунизации, вакцинацию должны пройти 1 миллион 212 тыс человек. Таким образом, до планового показателя осталось полмиллиона.