Любовь к соли приводит к инсультам

Привычка к слишком соленым блюдам увеличивает риск инфаркта или инсульта, предупредил врач-диетолог Олег Ирышкин.

он пояснил, что употреблении избыточного количества соли организм человека для сохранения солевого баланса начинает удерживать воду, в результате это может привести к повышению давления, что увеличивает вероятность инфарктов и инсультов.

По словам диетолога, норма употребления соли человеком в день не должна превышать пяти граммов во всех вместе взятых продуктах."Если давление 140 и выше, то соль ограничивается до трех граммов в сутки. Соль считается не только из солонки, а вся, то есть и из хлеба, и из круп и так далее", – приводит слова собеседника радио Sputnik.