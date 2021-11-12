Грузия примет конференцию Anima Tbilisi

Первая Международная конференция анимации Anima Tbilisi состоится в Грузии с 13 по 14 ноябр.

По словам организаторов, цель мероприятиями – представить и закрепить Грузию на "карте международной анимации", показать потенциал грузинских аниматоров и предоставить им доступ на рынки таких стран, как США, Канада и стран Европы, отмечают авторы проекта.

Благодаря конференции у грузинских аниматоров появится возможность познакомиться с представителями международной анимации и принять участие в семинарах и мастер-классах, проводимых лучшими специалистами отрасли, передает Sputnik Грузия.

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