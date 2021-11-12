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В Казахстане коронавирус победили более 2 тыс человек за сутки

В Казахстане коронавирус победили более 2 тыс человек за сутки

За минувшие сутки более двух тысяч человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, сообщает Казинформ.

Уточняется, что число выздоровевших составило 2120 человек за минувшие 24 часа. С начала пандемии этот показатель вырос до 910 246.

Одновременно за отчетный период в республике было выявлено 1 260 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Всего в стране выявлено 954 146 заболевших с начала пандемии. Болезнь унесла жизни 12 377 человек.

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