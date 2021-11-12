Британия выплатит Ирану долг за сорванный контракт 1974 года

Замглавы иранского МИД Али Багери Кяни сообщил о том, что Лондон и Тегеран достигли принципиального соглашения о выплате Ирану долга в размере 400 миллионов фунтов стерлингов ($535 млн) за непоставленные в 1979 году танки.

"Основной вопрос о выплате долга и его уровне согласован, но вопрос о методе и процессе выплаты еще не решен", - приводит слова иранского дипломата Bloomberg.

Напомним, что Международный суд ООН в 2012 году призвал Великобританию выплатить Ирану компенсацию за сорванный Англией контракт, по которому местная компания была обязана поставить в Иран более тысячи единиц британских танков.