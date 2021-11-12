Азербайджан отмечает День Конституции

В Азербайджане отмечается День Конституции. Основной Закон страны был принят в 1995 году и является первой Конституцией независимого Азербайджана.

История конституционного строительства Азербайджана приходится в основном на период, когда страна входила в состав СССР, так как просуществовавшая с 1918 по 1920 годы Азербайджанская Демократическая Республика не успела разработать и принять Основной Закон.

Первая Конституция Азербайджана была принята 19 мая 1921 года на I Всеазербайджанском съезде Советов, затем последовала новая редакция Основного Закона (1925), которая соответстветствовала Конституции СССР 1921 года. Принятая 21 апреля 1978 года последняя Конституция Азербайджанской ССР, как и предыдущие, соответствовала Конституции Советского Союза.

После обретения Азербайджаном независимости президент Гейдара Алиева создал специальную комиссию по подготовке Конституции. Впоследствии проект документа был вынесен на всенародное обсуждение, а после одобрения в ходе референдума 12 ноября 1995 года была принята первая Конституция независимого Азербайджана.