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Диетолог: горсть фисташек поддержит иммунитет и снизит холестерин

Диетолог: горсть фисташек поддержит иммунитет и снизит холестерин

Диетолог и эндокринолог Алена Барредо, говоря об универсальной пользе от ежедневного употребления фисташек,  отметила, что  орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые помогают снизить холестерин. "Также содержат витамины А и Е, что поможет нашей коже выглядеть моложе, поддержит иммунитет и улучшит зрение", - сказала она.

Далее диетолог обратила внимание на наличие в орехах магния, который помогает при стрессах и для стабилизации артериального давления. "Эти орехи являются хорошим источником белка, поэтому рекомендуется употреблять фисташки при дефицитах и сниженной массе тела", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Бардо уточнила также, что калорийность у фисташек достаточно большая за счет жиров, поэтому здесь важно умеренное употребление.

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