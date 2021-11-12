Диетолог: горсть фисташек поддержит иммунитет и снизит холестерин

Диетолог и эндокринолог Алена Барредо, говоря об универсальной пользе от ежедневного употребления фисташек, отметила, что орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые помогают снизить холестерин. "Также содержат витамины А и Е, что поможет нашей коже выглядеть моложе, поддержит иммунитет и улучшит зрение", - сказала она.

Далее диетолог обратила внимание на наличие в орехах магния, который помогает при стрессах и для стабилизации артериального давления. "Эти орехи являются хорошим источником белка, поэтому рекомендуется употреблять фисташки при дефицитах и сниженной массе тела", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Бардо уточнила также, что калорийность у фисташек достаточно большая за счет жиров, поэтому здесь важно умеренное употребление.