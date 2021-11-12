Ростов-на-Дону примет молодежный форум о Кавказе

Молодые ученые и студенты обсудят проблемы Кавказа в ходе научно-практического форума "Большой Кавказ: культурно-исторические, этнополитические и международные контуры развития", который пройдет в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного федерального университета.

"Экспертный пул участников форума составили представители ведущих вузов и научных центров России и зарубежных стран", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что участниками форума станут представители РАН, МГИМО, ВШЭ, Северо-Кавказского федерального университета, Академии наук Татарстана, вузов Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края, а также Ереванского госуниверситета и Российско-Армянского университета.