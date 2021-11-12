"Казахстанцев обяжут содержать в порядке кладбища"

Депутат Сената Казахстана Едил Мамытбеков предложил премьер-министру республики Аскару Мамину разработать законопроект для регулирования вопросов погребения, размещения и содержания кладбищ.

В своем депутатском запросе он рассказал о проблемах, касающихся захоронений и содержания кладбищ. Сенатор напомнил, что еще в 2017 году депутат Ольга Перепечина озвучивала запрос о необходимости разработки законопроекта "О погребении и похоронном деле". Однако данный вопрос был проигнорирован.

Между тем, по мнению Мамытбекова, отсутствие законодательного акта сейчас "может привести к проблемам в будущем".

"В Казахстане стали появляться частные фирмы, оказывающие ритуальные услуги. Их количество растет как на дрожжах. Принятие закона позволит не только контролировать такую важную отрасль, но и сделать ее доступной. По мнению экспертов, отсутствие законодательного акта, регулирующего вопросы погребения, приводит к различным правонарушениям. Не исключены факты криминального захоронения, ведение незаконного бизнеса, отсутствует четкий регламент эксгумации и захоронения", — приводит слова сенатора "Аргументы и факты".

Депутат попросил Аскара Мамина принять меры по разработке законодательного акта, регулирующего общественные отношения в сфере захоронения,