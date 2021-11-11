Ингушетия открывает новые авиарейсы в другие регионы России

Новые авиарейсы свяжут Ингушетию с Самарой, Сочи и Тюменью в первом полугодии следующего года, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Переговоры по запуску новых рейсов были начаты еще в 2019 году до начала пандемии. Нами делался упор на самые востребованные маршруты, у нас много студентов и уроженцев республики, проживающих, работающих в других регионах, и новые направления облегчат им жизнь", - цитирует его официальный сайт РИ.

По словам главы республики, с 1 апреля будущего года начнет действовать еженедельный рейс в Тюмень, с 1 мая дважды в неделю самолеты будут летать из аэропорта Магас в Самару, а с начала летнего туристического сезона, то есть в июне, прямые рейсы соединят Ингушетию с Сочи, они будут осуществляться дважды в неделю.

Калиматов добавил, что на Кубань и в Тюмень будет летать Utair, в Самару - Red Wings.

Глава республики отметил, что власти работают над новыми соглашениями для расширения географии авианаправлений из Ингушетии.