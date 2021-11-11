Болельщики сборной России устроили драку на игре с Кипром

На секторе болельщиков сборной России во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года против Кипра произошла драка. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале журналиста Владимира Колоса "Ленинградское время".

Драка случилась по ходу первого тайма.

Напомним, в четверг в Санкт-Петербурге состоялась отборочная встреча ЧМ-2022 в группе H между сборными России и Кипра. Победу со счетом 6:0 одержала российская команда.

Таким образом, перед последним туром сборная России с 22 очками возглавляет группу H. На втором месте команда Хорватии, в активе которой 20 очков. Таким образом, для выхода на чемпионат мира в Катаре напрямую россиянам в последнем туре достаточно не проиграть на выезде Хорватии.