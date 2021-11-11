Жителей Москвы предупредили о мокром снеге с дождем и гололеде

В Москве 12 ноября ожидаются мокрый снег, снег с дождем и гололед. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного глава МЧС России.

Предупреждение будет действовать с 03:00 до 11:00 пятницы.

Согласно прогнозу синоптиков, в этот период возможно также налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В ведомстве призывают водителей снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не совершать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее сегодня в центре "Фобос" сообщили, что 12 ноября Москву "зацепит" ледяной дождь. С 06:00 до 09:00 в столице ожидается интенсивный заряд снега - 4,3 м осадков или 3,1 см снежного покрова, с кратковременным ухудшением видимости до 1,5 тыс м.