В Грузии рассказали, куда перевезут Саакашвили после голодовки

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили могут перевезти обратно в тюрьму №12 в Рустави, где он отбывал наказание. Об этом заявил в эфире телеканала "Рустави 2" министр юстиции Рати Брегадзе.

По его словам, это произойдет, если экс-глава государства прекратит голодовку.

"Если он прекращает голодовку - это очень хорошо, и мы это приветствуем, так как мы будем рады, если его состояние здоровья будет стабильным. В таком случае, когда будут созданы соответствующие условия, он будет возвращен в Руставскую тюрьму, где он до этого отбывал наказание", - цитирует министра "Грузия Online".

Ранее сегодня Михаил Саакашвили в письменном обращении заявил, что решил учесть рекомендацию Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку. При этом он подчеркнул, что сделает это, если его переведут из глданской тюремной больницы в гражданскую клинику.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.