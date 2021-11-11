Наехавших на полицейского брата Нурмагомедова и его друга доставят в Дагестан

Двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов будут доставлены в Дагестан для следственных действий из-за наезда на сотрудника полиции в Каспийске. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова. "Для проведения следственных действий оба будут доставлены в республику", - цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС.

Напомним, 11 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Шереметьево бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова. Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска. По данным следствия, полицейские попытались остановить автомобиль Toyota Camry без номеров и с тонировкой под управлением неизвестного. Водитель проигнорировал требование сотрудника остановиться, сбил оградительный барьер поста и наехал на полицейского. В результате инцидента правоохранитель получил травмы.