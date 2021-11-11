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Первый на Ставрополье отель Hilton возведут в Пятигорске

Первый на Ставрополье отель Hilton возведут в Пятигорске

Уже до конца 2023 года в Пятигорске может быть сдан в эксплуатацию первый на Ставрополье отель Hilton, сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"В Пятигорске появится первый в крае сетевой отель Hilton международной компании. Отель Hampton by Hilton на 133 номера будет построен на улице Пастухова", - написал Ворошилов в Telegram, передает ТАСС.

В строительство отеля планируется инвестировать 700 млн рублей, инвестор уже приступил к разработке проектно-сметной документации, добавил глава курорта.

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