Батуми получил статус города музыки ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включила грузинский курортный город Батуми (Аджарская АР) в сеть творческих городов организации, присвоив ему статус города музыки, говорится в сообщении правительства Аджарии.

"Батуми стал первым городом Грузии, обладающим таким статусом и ставшим частью сети творческих городов. Присвоение указанного титула произошло на основании заявки мэрии Батуми в ЮНЕСКО, что подразумевает готовность города передавать лучший опыт и укреплять сотрудничество, которое будет способствовать усилению творческой и культурной индустрии", - сообщает правительство.

Этот статус позволяет музыкальной индустрии Батуми участвовать в проектах и мероприятиях, которые будут проходить под эгидой ЮНЕСКО. Также городами музыки были объявлены Глазго, Кингстон, Ливерпуль, Окленд и другие города, добавили в мэрии.