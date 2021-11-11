Водная стратегия разрабатывается в Азербайджане

В Азербайджане ведется разработка Водной стратегии, рассказал замминистра экономики Сахиб Алекперов в ходе обсуждения документов в рамках пакета госбюджета-2022.

Он добавил, что проект готовится по поручению президента республики Ильхама Алиева, водная стратегия будет рассчитана на 18 лет.

"В сфере водных ресурсов необходимо пойти на институциональные изменения. Необходимо сделать так, чтобы вопросы, связанные с водой, решались комплексно. Без комплексного подхода к вопросу проблемы на найдут своего решения", - подчеркнул Алекперов.