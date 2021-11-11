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В ЕС предложили создать европейские силы быстрого реагирования до 2025 года

В ЕС предложили создать европейские силы быстрого реагирования до 2025 года

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике и безопасности Жозеп Боррель предложил создать до 2025 года европейские силы быстрого реагирования.

"Европа находится в опасности, и европейцы не всегда осознают это", - сказал он в ходе встречи с представителями СМИ.

Дипломат подчеркнул, что первым делом необходимо создать силы быстрого реагирования численностью 5 тыс военных. "Никто не хочет создать европейскую НАТО", - уточнил он. Глава дипломатии ЕС рассчитывает, что силы быстрого реагирования могут начать действовать до 2025 года.

Предполагается, что первую концепцию Евросоюза по безопасности, которая получит название Стратегический компас ЕС, примут весной 2022 года.

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