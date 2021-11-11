Уголовное дело возбудили в Дагестане в связи с наездом на полицейского

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к сотруднику ДПС, информирует пресс-служба управления СК РФ по республике.

"11 ноября в 11:30 мск на КПП "Аэропорт" в Каспийске полицейские специальной огневой группы (....) вместе с сотрудниками ГИБДД попытались остановить Toyota Camry под управлением неизвестного без номеров и с затемненными стеклами", - сообщили в пресс-службе.

Toyota направлялась в сторону аэропорта "Уйташ". Водитель автомобиля не остановился по требованию сотрудников ДПС, автомобиль сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции, который получил травмы и госпитализирован.

Возбуждено дело по статье №Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Ранее сообщалось, что в Шереметьево по прилете из Каспийска задержаны Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов, они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции.

Усман Нурмагомедов - двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.