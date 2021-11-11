В МВД Дагестана призвали принимать туристов такими, какие они есть

Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов призвал не навязывать туристам местную форму одежды.

"У некоторых наших людей есть стереотипы, что все должны ходить в одинаковой одежде. Нужно понимать, что мир живет по-разному. Наши люди с удовольствием ездят в Европу, но там никто не требует, чтобы мы были похожими на них", - приводит его слова "Аргументы и факты".

Он подчеркнул, что жителям Дагестана необходимо принимать путешественников такими, какие они ест.

Дагестанцам следует принимать туристов с их мировоззрением, религией и формой одежды. "Если мы на всех будем одевать одинаковые робы, то они к нам никогда не приедут", - добавил он.

Магомедов отметил, что туристам никто не должен мешать отдыхать в Дагестане, а МВД должно обеспечить максимум безопасности этим людям. "Они здесь понимают, что в Дагестане живут нормальные, очень щедрые люди", - заключил министр.