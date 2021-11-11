Пашинян срывает договоренности и актуализирует вопрос Лачинского коридора

С момента подписания трехстороннего заявления, положившего конце кровопролитной войне в Карабахе прошел год. Год пустых надежд на установление долгосрочного мира, год несбывшихся ожиданий. Звучит пессимистично, но после того, как Никол Пашинян официально "слил" трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, которая уже была официально анонсирована Кремлем, будущее региона вновь видится в мрачных тонах.

Итак, что же произошло за последние дни? Если совсем коротко, то Ереван сделал абсолютно все для того, чтобы встреча в верхах не состоялась – ни вживую, ни в формате видеоконференции. Никол Пашинян отправил своего министра обороны в Карабах, в нарушение всех гласных и негласных договоренностей. Его "медиа-рупоры" сегодня откровенно берут на "слабо" Алиева, смакуя этот визит – мол, отправили мы Аршака Карапетяна и правильно сделали – что же нам сделает азербайджанский лидер? Одновременно последовала неудачная вылазка армянских военных к Черному озеру на Лачинском направлении, где армянские войска попытались установить новый пост, однако попали в окружение азербайджанского спецназа. Выйти из окружения они смогли лишь при посредничестве России – все это было подтверждено документально, фото- и видеосъемками.

Вероятно, за этим последуют ответные шаги со стороны Азербайджана. И первым тревожным звонком для Армении стало начало функционирования азербайджанских таможенных постов на трассе Горис-Капан. Для армян это означает необходимость обязательного прохождения таможенного досмотра при использовании этой межгосударственной трассы. Если раньше досмотру подвергались только иностранные граждане (как правило, иранские водители), а армянское население Азербайджан закрывал глаза, то теперь ситуация кардинально изменилась. Поведение армянской стороны в последние дни вынудило Азербайджан включить режим "кнута". Но таможенники – это лишь цветочки, за которыми неизбежно пойдут ягодки.

Сорвав встречу с Алиевым и Путиным, и заблокировав идею Зангезурского коридора, Никол Пашинян пошел ва-банк, подтверждением чему служит следующее его заявление: "Может возникнуть вопрос: а нельзя было провести переговоры, чтобы пограничный контроль в отношении граждан и грузов Республики Армения на этой дороге не осуществлялся? Можно было, но ценой тому стала бы коридорная логика, что для нас неприемлемо", – заявил Пашинян. Армения не допускает возможность установления каких-либо неконтролируемых транспортных коридоров через свою территорию, сказал он. Иными словами, армянский премьер открыто предупредил: сообщение Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой будет подвергаться армянскому таможенному контролю, как это происходит на трассе Горис-Капан.

Что ж, поступать так – суверенное право Армении. Ведь даже подписанное трехстороннее соглашение, которое предусматривает экстерриториальность Зангезурского коридора (он будет находиться под контролем погранвойск ФСБ РФ), не отнимает у Еревана суверенитет над этой территорией. Примерно в таком духе недавно выступил и российский вице-премьер Алексей Оверчук.

Более того, армянская сторона может отказаться от выполнения того или иного пункта трехстороннего соглашения. Повторимся, это право Армении как государства, и его никто не оспаривает. Но также это является шагом по развалу документа от 9-10 ноября 2020 года, что освобождает от ответственности при его соблюдении и другую сторону – Азербайджан. Здесь сразу же встает вопрос Лачинского коридора. Поведение армянской стороны развязывает руки Азербайджану в вопросе установления своих таможенных пунктов на въезде в Лачинский коридор, который, к слову, является такой же суверенной территорией Азербайджана, как Мегри - Армении.

Более того, даже в самом трехстороннем заявлении от 9-10 ноября 2020 года не говорится о недопустимости установления со стороны Азербайджанской Республики механизмов государственного контроля (пунктов таможенного, паспортного, фитосанитарного контроля) на Лачинском участке государственной границы при въезде в Лачинский коридор. Речь в подписанном документе идет только о связи с Арменией и обеспечении безопасности.

Процитируем еще раз трехстороннее заявление по части, касающейся Лачинского коридора:

"Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

В документе ничего не сказано о недопустимости установления со стороны Азербайджана механизмов государственного контроля на границе, то есть при въезде. При этом контроль вдоль всей дороги остается за российским миротворческим контингентом. Установление КПП не нарушает букву и дух подписанного заявления. Да, Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Но это не отменяет суверенитет Азербайджана в вопросах пересечения государственной границы на данном участке.

Теперь несколько слов по поводу термина "коридор". Есть ли международном праве конвенция, которая дает определение слову "коридор" и присоединился ли к ней Азербайджан? Определенно, нет. У каждого свое понимание термина "коридор". Баку, к примеру, не считает, что "коридор" и "контроль на въезде и выезде" являются взаимоисключающими понятиями. Важно одно: в трехстороннем заявлении нет прямого исключения установления КПП на въезде на Лачинскую дорогу.

Соответственно, Баку вправе установить все виды государственного контроля на пограничном пункте в селе Забух. В трехстороннем заявлении не говорится также ни слова о том, граждане каких стран имеют право на беспрепятственное и безвизовое пользование Лачинским коридором, юрисдикцию над которым Азербайджан не терял. Стало быть, пересекать границу могут только граждане Азербайджана и тех стран, с которыми Азербайджан заключил соглашение о безвизовых поездках. То есть, РФ. Армении, кстати, среди этих стран нет.