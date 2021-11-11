Сбербанк представил второй суперкомпьютер

Второй суперкомпьютер и обновление программ искусственного интеллекта (ИИ) были представлены в рамках усилий Сбербанка по продвижению цифровых сервисов, в том числе облачных вычислений и виртуальных помощников, рассказал в интервью Reuters главный технологический директор банка Дэвид Рафаловски.

Крупнейший российский банк всё больше вкладывает средств в небанковские услуги по мере перехода к более технологичным системам, а в прошлом году даже убрал слово ”банк” со своего логотипа. В четверг корпорация представила ”Кристофари Neo”, второй суперкомпьютер для удовлетворения внутренних и внешних потребностей в сфере ИИ, которые превзошли изначальные ожидания.

Суперкомпьютер был назван в честь первого клиента банка Николая Кристофари, который был обслужен 180 лет назад.

Банки, наряду с другими российскими компаниями, в том числе и ”Яндексом” и ”Тинькоффом” развивают экосистему сервисов за пределами своей основной бизнес-сферы, чтобы составить достойную конкуренцию традиционным банкам, маржа которых сокращается.

Центральный банк предложил банкам в случае необходимости создать дополнительные буферы, если инвестиции в экосистему превысят 30% от их капитала, но окончательное решение еще не было принято. Рафаловски сказал, что у Сбербанка, экосистема которого включает электронную коммерцию, кибербезопасность и облачные сервисы, есть возможности для того, чтобы продолжать инвестировать сотни миллионов долларов в технологии.

”Мы не ограничены в нашей возможности вкладывать средства с точки зрения капитала. Сегодня мы инвестируем больше, чем год назад. Наши вложения в ключевую ИТ-инфраструктуру и продукты постоянно растут”, - подтвердил Рафаловски. По его словам, самая большая сложность для Сбербанка - найти хороших специалистов в области информационных технологий.

Сбербанку нужны профессионалы, чтобы расширять свой технологический арсенал. Самое главное с коммерческой точки зрения обновление - ML Space Private, ИИ-платформа, которую третьи лица смогут использовать, не подключаясь к SberCloud, сообщил Рафаловски. По словам технологического директора банка, программа нужна для многих российских компаний, которые не могут переправлять важные данные через коммерческую облачную платформу Сбербанка. Активы Сбербанка, контрольный пакет акций которого принадлежит российскому правительству, составляют 36,8 трлн рублей ($521,5 млрд), его рыночная стоимость оценивается в $113 млрд.

На днях председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что корпорация рассматривает возможность представить свое цифровое предложение другим европейским странам, а Рафаловски намекнул о вероятности цифрового спин-оффа в обозримом будущем. ”Мы сделаем всё возможное, когда время придёт. Подходящий момент не менее важен, чем сам спин-офф”.